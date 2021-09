Incontro tra Tesei e Acquaroli: “Umbria e Marche faranno sinergia su devi temi”

PERUGIA – Intesa da stringere e perfezionare. “Le possibilità di sinergie sono molte tra le due regioni ed oggi abbiamo compiuto un passo fondamentale dal punto di vista operativo”: lo ha detto la presidente umbra, Donatella Tesei, nel corso della conferenza stampa seguita all’incontro a Perugia con il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, per approfondire una serie di progetti interregionali. “E il tema dei temi è quello delle infrastrutture” ha sottolineato Tesei. “Non è il primo incontro – ha ricordato la presidente umbra – perché siamo consapevoli che queste due regioni possono fare molto e devono fare molto insieme. I tempi sono tali per cui unire le energie e portare avanti progetti farà la differenza”. “Abbiamo lavorato su molti temi e ricambierò presto questa visita” ha concluso la presidente umbra.

Concretezza

“Sul filone della concretezza ci troviamo d’accordo con Tesei” ha affermato Acquaroli per poi evidenziare l’importanza della “capacità di fare squadra per affrontare la sfida della competitività”. “C’è un’imprenditorialità che va sostenuta, ci sono obiettivi da mettere in campo – ha affermato ancora il presidente delle Marche – per raggiungere risultati condivisi perché se ci si afferma da soli non si riesce a fare massa critica”. Per Acquaroli, infatti, “se le istituzioni dialogano c’è poi più possibilità di far dialogare i territori”.