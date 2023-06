Incompatibilità risolta, Bandecchi eletto sindaco di Terni. Francescangeli presidente del Consiglio

TERNI -Una lunga discussione sul tema della incompatibilità risolta solo in parte dopo le dimissioni da presidente della Ternana e di Unicusano, ma alla fine i 21 voti della maggioranza sono bastati a Stefano Bandecchi per la convalida dell’elezione a sindaco di Terni. Così la prima seduta del Consiglio Comunale, tuttora in corso, presieduta nella prima parte dal consigliere anziano Marco Celestino Cecconi, che ha eletto anche l’ex leghista ora in Alternativa Popolare Sara Francescangeli presidente del Consiglio Comunale.

Incompatibilità risolta solo in parte, si diceva. Il nodo è se Bandecchi sia o meno proprietario di Unicusano, che è tecnicamente della Società delle scienze umane, a sua volta della società Ping Pong, entrambe facenti capo a Bandecchi. Ma tant’è. Spetterà ora eventualmente al Prefetto fare opposizione su questo, se lo riterrà opportuno.

La discussione

Discussione in due round, molto animata, con l’imprenditore livornese che comunque si era detto pronto a vare anche un trust e dimettersi anche dalle due società di cui sopra.

“L’università – ha spiegato – che è proprietaria della Ternana calcio, è un ente autonomo, costituito come tale da un decreto legge. Vuol dire che non è controllabile e guidabile da nessuno. Quindi, non ci sono quote mie“. Riguardo alla convenzione per lo stadio, c’è la relazione del vicesindaco Riccardo Corridore secondo al quale il rapporto instaurato tra Ternana e Comune per il Liberati sarebbe da configurarsi come rapporto di “beni” e non di “servizi“. “Si tratta – spiega Corridore – di una locazione di un bene, utilizzato dalla Ternana non per erogare servizi ma solo per far giocare la squadra“.

A proposito di morosità, Raffaello Federighi (Alternativa Popolare) ha sanato la propria lo scorso 16 Giugno, dunque risultando elegibile. Successivamente, convalidata l’elezione della Giunta.

La successiva votazione – con Sara Francescangeli prima donna presidente dell’assise comunale dalla sua istituzione 30 anni fa – è stata quella dei due vice presidenti, ovvero Francesco Filipponi (Pd) e Raffaello Federighi (Alternativa Popolare)

I gruppi consiliari

Sono 7 i gruppi rappresentati a Palazzo Spada. Come previsto le 4 liste bandecchiane hanno fatto gruppo unico come Alternativa Popolare, il presidente sarà Guido Verdecchia. A seguire Francesco Filipponi (Pd), Fratelli d’Italia (che deve ancora nominare il capogruppo), Movimento 5 Stelle (Claudio Fiorelli), Forza Italia (Francesco Ferranti), Terni Masselli Sindaco (Valdimiro Orsini) e Innovare per Terni (Josè Kenny).

Le commissioni consiliari

Eletti poi i presidenti delle commissioni consiliari. Prima commissione (urbanistica, Peep e Paip, opere di urbanizzazione primaria e secondaria e opere infrastrutturali, manutenzione e arredo urbano, viabilità e politiche della mobilità): presidente Andrea Sterlini (AP), vice Marco Celestino Cecconi (FdI). Seconda commissione (gestione servizi sul territorio, politiche sociali e sanità, istruzione pubblica, politiche culturali, università e formazione, turismo e sport, sanità e politiche ambientali): presidente Alessandra Salinetti (AP), vice Maria Grazia Proietti (Pd) Terza commissione (bilancio e programmazione economica, finanze, tributi e patrimonio, istituti di partecipazione, politiche organizzative, istituzioni, aziende speciali, partecipazioni societarie, commercio, sviluppo economico, politiche del lavoro): presidente Claudio Batini (AP), vice Elena Proietti Trotti (FdI). Quarta commissione (controllo e garanzia): presidente Francesco Maria Ferranti (FI), Marina Severoni (AP) vice presidente.