ORVIETO – Cinque feriti nel tratto umbri dell’Autostrada del Sole a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto tre automobili. A seguito della carambola in A1 i vigili del fuoco di Orvieto hanno dovuto estrarre dall’abitacolo due persone, poi affidate alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto con quattro ambulanze. In base a quanto emerge i feriti sono stati trasportati in parte a Orvieto e in parte a Viterbo. Tra le cinque persone soccorse anche due suore. Temporaneamente bloccato il traffico in A1 carreggiata Sud. L’incidente, secondo una prima ricostruzione, si è verificato all’uscita dell’area di servizio Tevere, poco dopo Orvieto.