Incidente sul lavoro all’Ast, operaio cade da 4 metri

TERNI – Incidente sul lavoro nella tarda mattinata di lunedì all’Ast. Nell’area del laminatoio a caldo, un operaio di 30 anni, dipendente di una ditta esterna, per cause in corso di accertamenti, è caduto da un’altezza di circa 4 metri. Sono intervenuti i sanitari interni ed il 118, che lo ha condotto in ospedale.

Si legge nella nota dell’Azienda Ospedaliera: “Nella tarda mattinata di oggi un operaio di 30 anni è stato trasportato al pronto soccorso a seguito di un incidente sul lavoro. L’uomo ha accusato un trauma della colonna con frattura vertebrale. La prognosi è di 30 giorni, al momento è ricoverato nel reparto di neurochirurgia e non è in terapia intensiva”.