Automobile si ribalta in superstrada: mamma e figlia ricoverate in ospedale

CITTA’ DI CASTELLO – Martedì sera poco dopo le 20 la squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta sulla superstrada, E45, all’altezza di Selci Lama: su questo tratto un’auto si è ribaltata. Nell’incidente sono rimaste coinvolte madre e figlia che per fortuna sono rimaste ferite lievemente. Entrambe sono state affidate alle cure del 118 e trasferite in ospedale per effettuare controlli. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.