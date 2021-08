Incidente a Zanardi, furia Maestrini contro Repubblica: “Ma quale esclusiva, il video è mio”

Diamo volentieri diffusione allo sfogo del collega perugino Alessandro Maestrini, cameraman ed operatore televisivo che nella giornata di oggi si è visto pubblicare senza autorizzazione da Repubblica.it il video dell’incidente occorso ad Alex Zanardi con l’handbike il 19 giugno 2020 tra Pienza e San Quirico d’Orcia (Siena).

Un video, come spiega lui stesso, mai trasmesso “per non guadagnare sulle disgrazie” e messo a disposizione solo della Procura. Oltretutto, il video è stato diffuso col watermark di Repubblica, come dunque fossero immagini esclusive da loro girate. La testata è stata diffidata.