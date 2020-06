Incidente a Zanardi, è perugino il videomaker che ha ripreso lo schianto: “Nessun cellulare in mano”

PERUGIA – E’ un videomaker di Perugia Alessandro Maestrini ad avere ripreso l’incidente in handbike che ha coinvolto Alex Zanardi. Ora ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Siena.

“Zanardi non teneva il cellulare in mano al momento dello schianto” ha ricordato Maestrini. “Dopo aver affrontato una salita pedalando con le mani – ha aggiunto -, al momento della discesa ha preso il telefonino e fatto alcune riprese a bassa velocità, poi lo ha riposto, lo ha messo via, e ha continuato la discesa fino al punto dell’incidente. Diverso tempo dopo l’impatto il cellulare squillava dal vano dell’handbike ed è stato preso dai carabinieri”.

Dai filmati amatoriali acquisiti finora dagli investigatori, e inseriti nel fascicolo aperto dalla Procura per il reato di lesioni gravissime da incidente stradale, non emergerebbero immagini che mostrino l’ex pilota di formula 1 con in mano un telefonino prima dell’impatto. Per altro, fanno notare gli investigatori, il cellulare è stato ritrovato all’interno della scocca della handbike. Sia cellulare che handbike sono stati sequestrati e a giorni verrà eseguita la perizia. Sarà quindi l’esame dei filmati rinvenuti all’interno del telefonino a chiarire il giallo.

Finora nessuno dei testimoni ascoltati dai carabinieri della compagnia di Montepulciano e dal sostituto procuratore Serena Menicucci avrebbe riferito della circostanza del telefonino. Gli inquirenti non escludono tuttavia che qualcuno possa aver visto Zanardi con il telefonino e riferito la circostanza che comunque resta al vaglio degli investigatori.