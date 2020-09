Incidente a Lidarno, si ribaltano due mezzi. Lavori, chiusa la Perugia-Bettolle verso Ponte San Giovanni

Sulla strada statale 3bis “Tiberina” (E45) il traffico in direzione Cesena è bloccato all’altezza dello svincolo di Lidarno (km 75,500) a causa di un incidente. Al momento si registrano rallentamenti e code fino all’innesto del raccordo Perugia-Bettolle con ripercussioni sulla SS75 per il traffico proveniente da Assisi/Foligno.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due autovetture, entrambe ribaltate in seguito all’urto.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

Chiusura tratto Perugia Bettolle. Anas comunica inoltre a chiusura al traffico del raccordo autostradale Perugia – Bettolle, dal km 51+950 al km 53+050, in Carreggiata Est (Direzione Ponte san Giovanni), a partire dalle ore 20.30 del 16/09/2020 fino alle ore 6del 17/09/2020; a partire dalle ore 20:30 del 17/09/2020 fino alle ore 6 del 18/09/2020 e a partire dalle ore 20:30 del 18/09/2020 fino alle ore 06:00 del 19/09/2020. Saranno chiuse, inoltre, la rampa di ingresso dello svincolo di Madonna Alta al km 51+950 della carreggiata est (direzione Ponte San Giovanni) e la rampa di uscita dello svincolo di San Faustino al km 52+950 della carreggiata est (direzione Bettolle).

Si dovrà utilizzare il percorso alternativo con uscita allo Svincolo di Madonna Alta su carreggiata est (direzione Ponte san Giovanni), viale Centova, via Pievaiola, via della Madonna Alta, via Francesco Baracca e via Pietro Tuzi, per immettersi sulla rampa di Svincolo San Faustino in ingresso su Carreggiata Est del Raccordo (direzione Ponte san Giovanni).