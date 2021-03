Inchiesta sanità, condannati Duca e Valorosi

PERUGIA – L’ex direttore dell’Azienda ospedaliera di Perugia Emilio Duca condannato a tre anni di reclusione e cinque anni di interdizione dai pubblici uffici. Maurizio Valorosi a due anni, pena sospesa, con patteggiamento. Questa la prima sentenza per due degli ex vertici della sanità umbra coinvolti nell’inchiesta sui presunti concorsi truccati all’ospedale di Perugiai. L’ex direttore generale e l’ex direttore amministrativo dell’azienda ospedaliera di Perugia lunedì sono comparsi davanti al gup Lidia Brutti nel rito immediato nato dalle misure cautelari. In questo modo sono state le richieste dei pm Paolo Abbritti e Mario Formisano che per Duca avevano chiesto tre anni e due mesi, mentre sul patteggiamento di Valorosi c’era già il parere favorevole della procura.