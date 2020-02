Inchiesta sanità, Bocci: “Non scappo dal processo: ho fiducia nella giustizia”

PERUGIA – “Mi difenderò nel processo e non dal processo. Sono qui, pronto a collaborare con la magistratura nella quale ripongo massima fiducia. Come ogni cittadino”. Queste le prime parole dell’ex sottosegretario agli Interni ed ex segretario regionale del Pd Gianpiero Bocci, pronunciate martedì mattina, all’ingresso del tribunale penale di Perugia nel giorno in cui inizia il processo nei suoi confronti riguardante l’inchiesta sui presunti concorsi truccati.

Fantasia Bocci, dopo gli arresti domiciliari, difeso dai legali David Brunelli e Alessandro Diddi, punta a difendersi dalle accuse di rivelazione dei segreti d’ufficio (per la quale è cominciato il processo con rito immediato ndr) e quella di abuso d’ufficio. “Massima correttezza e serietà come ho fatto in tutto questo tempo – ha detto Bocci prima di entrare in aula -. Un “uno contro l’altro” tra gli indagati in questa inchiesta? Ho sentito delle ricostruzioni fantasiose, onestamente penso a me stesso e a dover spiegare le ragioni per le quali affronto con grande serenità questo processo”.

Politica S chiudere anche una battuta sul suo partito: “Se ho chiuso col Pd? Lasciamo perdere il Pd – ha sottolineato -.Siamo in un’aula di tribunale. Bisogna avere grande rispetto per le istituzioni, lasciamo stare di mischiare le cose. Oggi si parla di giustizia e io ho fiducia nella giustizia e come tutti i cittadini non scappo dalla giustzia ma affronto il processo e mi difende nel processo”.