Incendio in una casa a Città di Castello, anziano rimane intossicato

CITTA’ DI CASTELLO – Un uomo di 85 anni è rimasto intossicato dal fumo in seguito a un incendio che si è sviluppato nel suo appartamento a Città di Castello. E’ successo in via Abetone, lunedì mattina. I vigili del fuoco di Città di Castello, intervenuti sul posto, hanno soccorso l’anziano e lo hanno portato in salvo, affidandolo alle cure del 118. L’ottantacinquenne è stato trasportato all’ospedale. Secondo quanto si è appreso dagli stessi vigili, è rimasto intossicato dopo avere tentanto di spegnere l’incendio prima dell’arrivo dei soccorsi.