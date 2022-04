UMBERTIDE – Un incendio, che non avrebbe provocato feriti, è divampato giovedì in un appartamento posto al terzo piano di una palazzina a Umbertide. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con due squadre provenienti da Città di Castello e dalla centrale, con l’ausilio di una autoscala. In via precauzionale sono state subiti evacuate nove famiglie. Una volta neutralizzato l’incendio, l’allarme è rientrato e le famiglie sono potute rientrare nei rispettivi appartamenti.