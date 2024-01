In Umbria una Befana tutta all’insegna dei bambini e delle famiglie

PERUGIA-TERNI – In Umbria, come da tradizione, una Befana tutta all’insegna dei bambini e delle famiglie. Tantissimi bambini di varie nazionalità, accompagnati dalle famiglie (oltre 200 persone), hanno partecipato a Terni alla festa della Befana, organizzata dalla San Vincenzo De Paoli. L’evento si è tenuto presso l’oratorio della parrocchia San Giuseppe lavoratore, nei locali della fondazione Aiutiamoli a Vivere. Grazie al lavoro dei volontari della San Vincenzo De Paoli, che offrono il loro prezioso contributo anche all’emporio dei Bimbi – si sottolinea in una nota della diocesi -, si è svolta una festa coinvolgente animata dai Super Matti con palloncini, baby dance, le magie del mago fino all’arrivo della Befana con la sua scopa.

L’aiuto ai bambini bisognosi

Alla festa è intervenuta anche l’assessore alle politiche sociali e Welfare Viviana Altamura. Tra coloro che hanno contribuito alla festa, oltre a privati cittadini, figurano Confcommercio, Clown Vip – “Regalo Sospeso” e Luce per Terni – “Regalo Sospeso”. “L’Emporio Bimbi – spiega il presidente dell’associazione San Vincenzo de’Paoli di Terni – in sette anni di attività ha aiutato 1.200 bambini di 30 nazionalità differenti. Solo nel 2023 ci sono stati circa 200 nuovi inserimenti. Con questa festa e con altre iniziative insieme all’aiuto di tanti volontari, cerchiamo di abbattere i muri delle divisioni che, purtroppo, portano poi alle guerre. Per noi vedere bambini così diversi stare insieme nel gioco e nelle attività è un piccolo successo per gettare semi di speranza e di pace”.

Quattrocento calze

Sono state circa 400 le calze che le Befane in rosa dell’associazione Vivo a colori hanno consegnato tra il 5 e il 6 gennaio. Il tour è cominciato il pomeriggio del venerdì alla Rocca di Sant’Apollinare di Marsciano con un evento promosso dall’associazione con il patrocinio fondazione Istruzione agraria e la collaborazione de Le Olivastre. Il programma ha previsto un laboratorio creativo dedicato ai bambini con colorazione delle calze, seguito da una merenda, dalla musica degli zampognari della banda di Pietrafitta Lo Smeraldo che hanno suonato accogliendo le Befane in rosa, arrivate nella piazza della Rocca su macchine d’epoca.

Tombolata e sorrisi

Subito dopo cena le Befane in Rosa si sono recate a regalare calze e sorrisi a ‘Il Poggio degli Aquiloni’, casa di accoglienza situata nella frazione di Poggio delle Corti di Perugia, alla tombolata di Castiglione della Valle, promossa dalla Nuova Castiglione Aps, e a quella di Capanne, organizzata dalla pro loco. Il pomeriggio di sabato 6 gennaio le Befane in rosa hanno fatto tappa a Spina di Marsciano per partecipare alla Befana organizzata dalla pro loco di Spina di Marsciano. Le calze regalate sono state confezionate con i prodotti donati da Nestlè Perugina e dalla sezione soci Perugia 3 di Coop Centro Italia.

Un laboratorio creativo

La donazione di Nestlè Perugina

Il pomeriggio di sabato 6 gennaio le Befane in rosa hanno fatto tappa a Spina di Marsciano per partecipare alla Befana organizzata dalla pro loco di Spina di Marsciano. Le calze regalate sono state confezionate con i prodotti donati da Nestlè Perugina e dalla sezione soci Perugia 3 di Coop Centro Italia. Vivo a colori, nata da meno di due anni da un’idea della presidente Claudia Maggiurana – si ricorda in un comunicato del gruppo -, ha molteplici obiettivi. Essere di sostegno al reparto di breast unit dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, alle donne colpite da cancro al seno e alle loro famiglie, organizzando una serie di appuntamenti per dare un supporto psicologico ed interattivo di cui hanno bisogno per non sentirsi abbandonate.

Al Befana al Chianelli

Scortata dai supereroi anche quest’anno la befana del comitato Daniele Chianelli ha regalato sorrisi, giochi e le tradizionali calze ai bimbi e ai ragazzi ricoverati all’oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Perugia e ospiti del residence. Insieme a Hulk, Batman, Superman, Capitan America, Spiderman, Ironman ha permesso a tutti di trascorrere un pomeriggio indimenticabile. E anche se il maltempo e la pioggia hanno impedito ai volontari dell’associazione Sea ‘SuperEroiAcrobatici’, di calarsi dal tetto dell’ospedale come previsto, i vari personaggi non hanno voluto rinunciare ad accompagnare la befana, direttamente a reparto per consegnare le tradizionali calze a tutti i ricoverati.

Piccoli pazienti e famiglie

La festa – si legge in un comunicato del comitato Chianelli – poi è proseguita al residence “Daniele Chianelli” con gli ospiti della struttura e tanti piccoli ex pazienti con le loro famiglie. Oltre alle dolci calze offerte dalla Perugina, dal Gruppo di tifosi del Perugia “Quelli del Santa Giuliana”, da Augusto Simeone Lelli, sostenitore del gruppo di Città di Castello, i bimbi hanno scelto un regalo ciascuno custodito nel magico tunnel colmo di doni: la “Grotta dei desideri” e poi tanta musica, divertimento ed una merenda offerta dai volontari del Chianelli. All’evento hanno partecipato anche la presidente della Regione Donatella Tesei e il direttore sanitario della Azienda ospedaliera Arturo Pasqualucci.

Una piazza gremita e una folla festante

Una piazza gremita e una folla festante hanno accolto ad Assisi la Befana, che si è calata dalla Torre del Popolo, monumento simbolo della città. Ad animare la festa l’attrice Liliana Fiorelli, ospite speciale della serata, che ha raccontato e interpretato storie fantastiche e prestato la voce alla vecchina, scesa con una calza per tutti i bambini. All’evento ha preso parte anche l’attrice Federica Pagliaroli, tra i protagonisti della fiction di Rai 1 “Che Dio ci aiuti”, girata proprio ad Assisi. L’iniziativa è stata promossa da Comune e Pro Loco di Assisi. “Un grande successo, che chiude un Natale straordinario, con oltre 250 eventi in 40 giorni, promosso dal Comune di Assisi, in collaborazione con il tessuto associative della città” si sottolinea su Visit Assisi, pagina Facebook ufficiale dell’ufficio turismo. Nella serata che ha preceduto la festa dell’Epifania, tra le vie di Monterubiaglio, borgo medievale a pochi chilometri da Orvieto, invece della befana è arrivata la ‘vecchierella’, una figura quasi ancestrale, che unisce il sacro e il profano. Ha le sembianze femminili di un’anziana donna, lenta nel suo incedere, ma con una missione ben precisa: augurare a tutti la prima Pasqua dell’anno nuovo ed intercedere presso i vivi affinché generosamente offrano un piccolo obolo per le anime dei trapassati, ancora in attesa nel limbo del Purgatorio.

La tradizione a Castel Viscardo

Nel minuscolo paesino del comune di Castel Viscardo è una tradizione che affonda le sue radici nella notte dei tempi. La “vecchiarella” viene solitamente rappresentata da alcuni ragazzi del borgo, vestiti con lunghi abiti bianchi, che fanno visita alle famiglie che, all’arrivo delle varie ‘vecchiarelle’, spalancano le porte di casa per poi fare un’offerta. “Si chiedono offerte, ma anche preghiere” spiegano gli organizzatori della pro loco. “Quest’anno più che mai le preghiere vanno indirizzate a chi sta soffrendo, in particolare a quei popoli che stanno vivendo la tragedia della guerra” aggiungono.