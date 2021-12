In Umbria sui mezzi pubblici 37 senza Green pass su quasi 2 mila controlli

PERUGIA/TERNI – Su 969 passeggeri sottoposti a controllo del Green pass lunedì 6 dicembre prima di salire sui mezzi pubblici, 648 in provincia di Perugia e 321 in quella di Terni, solo 16 sono state trovate sprovviste di certificazione valida e non hanno potuto avere accesso a bordo. Martedì sono stati controllati 969 clienti, riscontrando la presenza di 21 sprovvisti. Lo ha reso noto la Regione. “Voglio ringraziare i dipendenti di Busitalia e le forze dell’ordine – ha dichiarato l’assessore regionale ai Trasporti, Enrico Melasecche – che hanno garantito in questi primi due giorni la correttezza dei controlli senza ritardare la funzionalità del servizio”.