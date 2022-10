In Umbria rinnovati i contributi alle famiglie per le attività sportive dei figli

PERUGIA – La Regione rinnova, anche per quest’ anno, l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle famiglie, a rimborso dei costi sostenuti per la partecipazione dei figli alle attività realizzate dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro nazionale tenuto dal Coni o dal Cip al 30 settembre. La giunta regionale, nella seduta di mercoledì, ha infatti deliberato i criteri per l’ accesso ai contributi, il cui relativo bando verrà pubblicato entro il mese di dicembre. La misura prevede un contributo, per un importo massimo di 400 euro, a rimborso dei costi sostenuti dalle famiglie, per i figli nati nel periodo compreso tra il primo gennaio 2005 edil 31 dicembre 2016, iscritti nel periodo settembre 2022 – maggio 2023 ad una associazione o società sportiva dilettantistica, con attestazione Isee inferiore o pari a 30.000 euro.

Importante forma di sostegno

La Regione spiega che l’intervento, finanziato con risorse pari ad un milione di euro, può essere ampliato fino a 3 milioni in considerazione delle domande pervenute. “Si tratta – sostiene l’ assessore regionale allo Sport, Paola Agabiti – di una importante forma di sostegno ai nuclei familiari al fine di incoraggiare l’ aggregazione, l’ integrazione, l’ attività motoria, diffondere la cultura dello sport come strumento per il benessere psico-fisico e promuoverne i valori educativi. Una misura, realizzata in collaborazione con il Coni regionale, che costituisce un fondamentale ausilio per le famiglie, in una fase in cui vedono ridursi drasticamente il loro potere di acquisto. Al tempo stesso uno strumento che ci consente di essere vicini alle società e alle associazioni sportive che si trovano ad affrontare oneri crescenti nella gestione degli impianti. Con tale strumento vogliamo, infatti, incentivare e diffondere la pratica delle differenti discipline sportive e ampliare la platea dei ragazzi e delle ragazze che oggi praticano sport. Sono queste le motivazioni che ci hanno spinto ad estendere la platea dei beneficiari fino a 30.000 euro di Isee e ad innalzare il contributo per ogni figlio fino a 400 euro. Una misura che si aggiunge alle ormai numerose iniziative che il mio assessorato sta mettendo in campo dai centri estivi, alle borse di studio, al rimborso rette asili, per sostenere il reddito delle famiglie umbre”.

Ulteriore tassello

“Un ulteriore tassello delle politiche a favore delle famiglie umbre” sottolinea la presidente della Regione, Donatella Tesei. “L’ amministrazione regionale – aggiunge – cerca di stare loro accanto sin dal momento della nascita dei figli fino al loro percorso formativo, ludico e sportivo. Una misura, questa che riguarda lo sport, così come le altre già messe in campo, che aveva registrato un grande successo lo scorso anno e che viene ripetuta allargando ancora di più la platea che ne potrà beneficiare. Un ringraziamento al Coni regionale per la collaborazione in quello che è stato ed è, è proprio il caso di dire, un vero gioco di squadra”.