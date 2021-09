In Umbria nell’estate 2021 75 roghi, 270 ettari di terreno bruciati e 10 denunce

PERUGIA – Nel 2021 sono stati 75 gli incendi in Umbria che hanno mandato in fumo 270 ettari di terreno, dei quali 180 di bosco. A tracciare un bilancio della stagione estiva sono i carabinieri forestali dell’Umbria che, grazie alle indagini, hanno denunciato dieci persone ritenute responsabili dei roghi, arrestandone una. Tra i territori più colpiti, in provincia di Perugia c’è Gubbio con otto incendi, due dei quali a Villamagna e Carbonesca dove, ad agosto, sono andati in fumo 90 ettari; in quella di Terni, invece, il Comune più colpito è quello del capoluogo con cinque incendi e 14 ettari di bosco distrutti.