In Umbria Natale e Santo Stefano con le temperature più alte degli ultimi anni

PERUGIA – Sono tra le più alte degli ultimi anni le temperature massime registrate in Umbria tra Natale e Santo Stefano. A Terni il Centro funzionale della protezione civile regionale ha rilevato picchi che hanno sfiorato 17 gradi. Sedici quelli toccati a Foligno e Spoleto. A Perugia la stazione di rilevamento ha registrato una temperatura di 12,5 gradi. Il termometro non è mai sceso sotto lo zero nemmeno in Appennino e sui monti Sibillini. A Forca Canapine la minima è stata di un grado. Il grande freddo in Umbria si farà attendere ancora per alcuni giorni. Secondo le principali piattaforme meteorologiche almeno fino a Capodanno le temperature si manterranno sopra la media del periodo e non sono previsti fenomeni, piovosi o nevosi, particolarmente significativi. Nemmeno in Appennino.