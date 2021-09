PERUGIA – Il calendario stilato dalla Regione ha previsto per domenica l’avvio alla stagione venatoria; rispetto allo scorso anno non ci sono state le giornate di preapertura e l’avvio è avvenuto già con orario completo dalle 6.20 alle 19.15 valido per tutto il mese di settembre. I Carabinieri Forestali – si legge in una nota dell’Arma – hanno intensificato i controlli su tutto il territorio per prevenire incidenti e controllare che la giornata venatoria si svolga all’insegna del rispetto delle regole. Il Comando Regione Carabinieri Forestale ha previsto il massimo dispiegamento delle pattuglie: 35 le pattuglie impiegate, con oltre 80 forestali per i servizi caccia. Numerose le chiamate pervenute al numero di pubblica utilità 1515 e al numero unico di emergenza 112 sulle problematiche inerenti alla caccia che hanno richiesto l’intervento delle pattuglie.

