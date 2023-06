In Umbria la prima azienda dove si produce biometanolo da biogas

CITTA’ DI CASTELLO – E’ in Umbria il primo impianto in Europa, e probabilmente al mondo, per la produzione di biometanolo da biogas. Si trova alla Fattoria autonoma tabacchi di Città di Castello. La tecnologia Biogas to liquid, ma anche da biomasse legnose, è stata ideata dal politecnico di Milano con il quale dal 2018 la Fattoria autonoma tabacchi di Città di Castello ha stretto una collaborazione tecnico-scientifica nell’ambito dell’ingegneria di processo e dell’economia circolare. “Una sfida vinta, anche con l’Umbria protagonista e grazie ad una azienda sempre pronta all’innovazione”, afferma il direttore di Confagricoltura Umbria Cristiano Casagrande.

Settore primario

“Il ruolo del settore primario in questo processo è essenziale” afferma il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, che esprime “apprezzamento per questa innovativa modalità di produzione di energie che si colloca nel solco dell’economia circolare e della sostenibilità”. Il biogas è il prodotto della digestione anaerobica di biomasse. È composto da metano ed anidride carbonica e viene tradizionalmente bruciato per generare potenza green. Con i suoi quasi 2.000 impianti operativi, l’Italia rappresenta uno dei principali paesi al mondo per produzione di biogas. La Fattoria autonoma tabacchi, tramite altre aziende del gruppo, è presente nel territorio umbro da oltre un secolo e si occupa della produzione di tabacco, cereali, oleaginose, ortaggi, nocciole, energia elettrica tramite due impianti a biogas e diversi impianti fotovoltaici.