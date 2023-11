In Umbria in calo le violenze sulle donne ma adesso è allarme revenge porn

PERUGIA – Mostrano un’Umbria “tendenzialmente in contro tendenza” rispetto ai dati nazionali, con episodi di violenze, percosse, atti persecutori e maltrattamenti nel 2023 lievemente in diminuzione rispetto agli ultimi anni, i dati forniti dalle prefetture di Terni e Perugia alla Commissione d’inchiesta del consiglio regionale sul femminicidio e la violenza di genere. Aumenta, invece, in entrambe le province umbre, il fenomeno del ‘revenge porn’.

Il quadro nel particolare

I dati sono stati resi noti venerdì, in una conferenza stampa, dalle componenti della commissione, la presidente Manuela Puletti, la vicepresidente Donatella Porzi e le commissarie Simona Meloni e Eleonora Pace (assente per impegni istituzionali Paola Fioroni). Secondo i dati raccolti attraverso le prefetture, in provincia di Perugia, da gennaio a settembre 2023, sono stati denunciati 149 atti persecutori , 92 dei quali (il 62%) con le donne vittime (143 gli episodi denunciati nel 2022 con 109 vittime donne). I maltrattamenti contro familiari e conviventi sono attualmente 185, fino al settembre scorso, di cui 135 a danno di donne (nel 2022 sono stati 165 nel periodo gennaio-settembre ma 211 complessivi in tutto l’anno).

Denunce e violenze sessuali

Le violenze sessuali sono ad oggi 42 (33 in danno di donne) mentre nello stesso periodo del 2022 furono 37 (ma complessivamente 52 in tutto l’anno). Sono attualmente 160 le denunce per lesioni o percosse di uomini in danno delle donne, mentre nello stesso periodo del 2022 se ne sono registrate 161. Un incremento del 34 per cento, invece, si è registrato per il reato di diffusione di immagini o video sessualmente espliciti (dagli otto casi del 2022 ai 21 attuali).

La situazione in provincia di Terni

Per quanto riguarda la provincia di Terni, nel 2023 si assiste a un dimezzamento dei maltrattamenti in famiglia e delle denunce per atti persecutori, seppure i dati in possesso della commissione non siano perfettamente confrontabili con l’anno precedente, essendo riferiti al 25 ottobre: in questa data si registrano 73 denunce afferenti al codice rosso, nel 2022 (in tutto l’anno) erano stati 124. I maltrattamenti in famiglia sono stati 40, rispetto agli 81 di tutto il 2022. Le minacce o atti persecutori commessi dal coniuge separato sono 12 al momento nel 2023, in tutto nel 2022 erano stati 25. Le violenze sessuali commesse sono 14, numero uguale al totale dell’anno scorso (ma anche qui con due mesi in meno di rilevamento).

Indagini e casi

Nel solo 2023 si registrano, inoltre, due femminicidi accertati, a Tuoro sul Trasimeno e a Terni, mentre in altri casi vi sono indagini in corso. “Questi dati – ha spiegato la presidente Puletti – sono il punto di partenza per un approfondimento necessario ad avere un quadro della situazione e poter poi successivamente intervenire, mi auguro in maniera bipartisan”. La presidente ha ricordato che “oltre a questi dati ci sono quelli sommersi, i casi non denunciati, che inevitabilmente vanno a incrementare la situazione reale”. La vicepresidente Porzi ha poi ricordato il suo impegno in Europa, a livello di Comitato delle regioni, per agevolare la direttiva del Parlamento Ue sul tema.

Patto educativo

“La priorità – ha detto – è un intervento sui giovani. Va ristabilito un patto educativo, noi dobbiamo essere di supporto. Serve una programmazione efficace, non studiata dall’alto ma condivisa con gli attori delle varie agenzie educative, in primis la scuola, ma senza scaricare su di essa tutte le responsabilità. È indispensabile il coinvolgimento delle famiglie. Anche in Europa si punta alla formazione degli insegnanti, così come degli operatori sanitari e di pubblica sicurezza”.

Il ruolo della scuola

Per Simona Meloni “non si può scaricare tutto sempre sulla scuola, che deve avere strumenti, risorse economiche e personale formato, come ce ne sono nei centri antiviolenza, nei punti d’ascolto”. “Ripartiamo da questi luoghi – ha detto -, dando loro risorse importanti. In Assemblea legislativa è stata depositata una legge del Partito democratico sul ‘revenge porn’, i cui casi come vediamo sono in aumento. È chiaro che bisogna rafforzare i punti d’ascolto e le persone già formate che ci sono, non lasciarli senza stipendio”. “In Umbria siamo in controtendenza coi numeri ma anche con l’approccio da parte delle forze politiche – ha detto Eleonora Pace -. Essere qui oggi, con una voce che parla all’unisono è importante. Gli interventi ipotizzabili devono basarsi sulla prevenzione, la protezione e la certezza della pena: queste le linee su cui indirizzare l’operato. Per i centri antiviolenza c’è uno stanziamento importante dal governo, 55 milioni di euro, 20 in più rispetto agli anni precedenti. Le donne che faticano a denunciare devono sentirsi protette nei centri e devono poter avere un sostegno anche economico”.