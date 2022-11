In Umbria il vaccino antinfluenzale si potrà fare anche in farmacia

PERUGIA – Adesso anche Umbria il vaccino antinfluenzale si potrà fare anche in farmacia. C’è l’accordo tra le Regione e l’associazione di categoria per procedere alla somministrazione del farmaco in una settantina di presidi, gli stessi che hanno inoculato anche il vaccino anti Covid-19. Le farmacie, questo è previsto, saranno anche a disposizione come punti di consegna dei vaccini per i medici di base, garantendo così un altro aiuto al sistema sanitario.