In Umbria si è deciso: saldi invernali al via a partire dal 5 gennaio

PERUGIA – In Umbria i saldi invernali cominceranno il 5 gennaio e termineranno sabato 6 marzo 2021. Lo ha annunciato l’assessore regionale al commercio Michele Fioroni, ricordando che, nello specifico, la norma prevede che inizino il primo giorno feriale antecedente l’Epifania con una durata di sessanta giorni. “Ciò – ha aggiunto l’assessore – anche in ragione delle richieste pervenute da parte delle associazioni di categoria che, nonostante la particolarità del momento che vive anche il settore del commercio, hanno inteso, nell’interesse della categoria e dei consumatori, non procedere con alcun rinvio”.