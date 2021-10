In Umbria i consumi elettrici tornati a livelli pre Covid: forte aumento nel comparto della chimica

PERUGIA – In Umbria i consumi elettrici e industriali a settembre sono stati più alti di quelle rilevati in quello stesso mese del 2019, ossia il livello pre Covid. A dirlo è Terna, che gestisce la rete elettrica nazionale, secondo cui il mese scorso in Umbria è stato consumato il 2,6 per cento in più rispetto al settembre 2019 e il 5,3 per cento in più rispetto al settembre 2020. La crescita, però è decisamente più significativa se si prendono in esame i consumi industriali delle cosiddette realtà energivore, si va dal cemento alla siderurgia fino alla chimica passando per il settore meccanico e alimentare. Su questo fronte, infatti, Terna rileva che in Umbria il consumo di energia elettrica sia cresciuto del 10,4 per cento sul settembre 2019 e del 10,1 per cento sullo stesso mese del 2020. Rispetto allo scorso anno, infine, è stato rilevato un forte aumento per i consumi nel comparto della chimica (+53,8 per cento).