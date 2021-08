In Umbria arrivano i temporali: allerta della protezione civile

PERUGIA – L’estate e il grande caldo nelle prossime ore subiranno un brusco colpo: dal pomeriggio di lunedì sull’Umbria è atteso cielo coperto con fenomeni temporaleschi, anche di forte intensità con possibili grandinate e colpi di vento. In calo le temperature massime. È quanto contenuto nelle previsioni meteo del Centro funzionale della Protezione civile regionale. Una situazione che perdurerà anche per tutta la giornata di domani, 24 agosto, quando i fenomeni temporaleschi interesseranno soprattutto il versante appenninico della regione e le temperature subiranno una ulteriore diminuzione. Soltanto a partire da giovedì l’estate tornerà a farsi sentire per questo scorcio di fine agosto.