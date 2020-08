In Umbria arrivano 60 migranti da Lampedusa: accoglienza a Terni, Foligno e Gualdo Cattaneo

PERUGIA – Arriveranno in Umbria circa 60 migranti. Si tratta in gran parte di profughi provenienti da paesi dell’area subsahariana, sbarcati in Sicilia. Le prefetture di Perugia e Terni hanno già allertato i comuni che li ospiteranno: Terni, Foligno e Gualdo Cattaneo. Stando a quanto si apprende dalla prefettura perugina, gli approdi odierni saranno 35. Assegnati nel numero di 25 al comune Terni, in un centro Arci, e 10 al comune di Foligno. Nessuno ad Assisi, vista anche l’attuale situazione con diversi contagi anche se, va detto, tutti sono risultati negativi al primo tempone ed ora sono in attesa del secondo, con annessa quarantena di 14 giorni al momento dell’entrata in Umbria.

La prefettura di Perugia tiene a precisare che tutti e tre comuni coinvolti sono stati informati e non ci sono state opposizioni alle assegnazioni.refetture e questure hanno messo in campo un piano di accoglienza per riprendere eventuali allontanamenti prima della fine dell’isolamento e delle procedure di accoglienza, come già avvenuto con i primi arrivi a Perugia, Assisi, Terni e Gualdo Cattaneo. In tutto i migranti sbarcati sono 160 e poichè l’Umbria se li divide con il Lazio, potrebbero salire a 70, a seconda di quanti saranno ufficialmente assegnati inn quell’area.