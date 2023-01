In Umbria quindici ricatti sfondo sessuale sul web nel 2022: nel mirino le giovani generazioni

PERUGIA – In Umbria nell’ultimo anno la polizia postale ha trattato 15 casi di ‘sextortion’, il ricatto a sfondo sessuale per estorcere denaro. Per 11 volte nei confronti di uomini e quattro di donne ma nessuno relativo a vittime minorenni. In uno dei casi segnalati è stato identificato e denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia un uomo di 35 anni. Il quadro emerge dal bilancio di fine anno della polizia postale. Nell’ambito delle segnalazioni relative alla pubblicazione di contenuti pedopornografici su social network, anche in Umbria, è stato rilevato l’ormai diffuso fenomeno con il quale viene intaccata la reputazione dei titolari di profili social attraverso la pubblicazione di materiale di natura pedopornografica con accessi abusivi ‘massivi’ a profili privati di ignari cittadini e di persone con ‘rilevanza’ mediatica, politica o di altra natura.

Materiale pedopornografico

Secondo la polizia postale la fine dell’emergenza sanitaria ha registrato una diminuzione dei casi trattati, collegata ad una minore circolazione di materiale pedopornografico, che non ha però inciso sull’attività di contrasto. Infatti, è stato registrato un aumento dei soggetti individuati e deferiti per violazioni connesse ad abusi in danno di minori. Sempre nell’ultimo anno la polposta ha trattato in Umbria quattro casi di adescamento online, tre dei quali nella fascia di età 14-17 anni. Riguardo al cyberbullismo invece viene segnalata una “leggera flessione” dei casi. Il Centro operativo per la sicurezza cibernetica, compresa la Sezione di Terni non ha ricevuto segnalazioni nel corso del 2022.