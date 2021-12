La serie B si ferma per il Covid: stop ai due turni natalizi, Ternana e Perugia tornano il 15 gennaio

PERUGIA/TERNI – La Lega B ha deciso, al termine dell’assemblea convocata giovedì mattina con carattere d’urgenza per l’emergenza Covid, di rinviare l’ultima gara del girone di andata e la prima di quello di ritorno in programma il 26 e il 29 dicembre. La sosta invernale era prevista dal 29 dicembre al 15 gennaio, ma data l’esplosione di casi Covid c’è uno stop anticipato alle partite. Si tornerà in campo il 13 gennaio, come riporta Skysport, per giocare i due recuperi dell’ultimo turno: Benevento-Monza e Lecce-Vicenza. Il 15 gennaio si disputerà la 19esima giornata (prevista per il 26 dicembre), il 22 gennaio invece si recupererà la 20esima (pianificata per il 29 dicembre). Queste le decisioni dei club che hanno deciso, a tutela della salute e della regolarità della competizione, lo slittamento delle gare, mantenendo poi inalterato il calendario del torneo. Introdotti due turni infrasettimanali il 15 e il 22 febbraio coincidenti con la 4a e 6a giornata di ritorno. Si chiude l’anno dunque in anticipo per Perugia e Ternana che avrebbero dovuto affrontare Monza e Pordenone (i Grifoni) e Ascoli e Brescia (le Fere).