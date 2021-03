In quindici a tavola al ristorante, multati e chiusura per cinque giorni del locale

ASSISI – Seduti a tavola in quindici al ristorante in barba a tutte le regole. Lo hanno scoperto nel weekend scorso i carabinieri che hanno multato per 400 euro sia il titolare che le persone trovate a bere e mangiare all’interno del locale. A carico del ristoratore, poi, è anche scattata la chiusura immediata del locale per cinque giorni. Complessivamente sono una trentina le multe elevate dai militari nell’ultimo mese, tra questi anche due motociclisti arrivati da Siena ad Assisi per una gita naturalmente non consentita in emergenza sanitaria. Verbale e sanzioni anche a una perugina trovata alle 2 del mattino in un’area di servizio lungo la statale, all’altezza di Bastia Umbra.