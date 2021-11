In fiamme un’autocisterna con quaranta mila litri di benzina sulla Flaminia

PERUGIA – Tanta paura martedì mattina. E’ andata in fiamme un’autocisterna con circa 40 mila litri di benzina nei pressi della galleria del valico della Somma. Sono intervenuti i Vigili del fuoco da Perugia e Terni per spegnere l’incendio. La situazione è tornata sotto controllo ma le operazioni andranno avanti diverse ore. L’incendio si è propagato dopo che il mezzo si è ribaltato, provocando un’alta e densa nuvola di fumo. L’autocisterna viene ora raffreddata e messa in sicurezza per permettere poi il recupero del mezzo. L’autista è stato soccorso e trasportato in ospedale ma le sue condizioni non sarebbero gravi.