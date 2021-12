In estate al via il nuovo collegamento tra l’aeroporto dell’Umbria e Londra

PERUGIA – British Airways avvierà la prossima estate una nuova rotta che collegherà Londra Heathrow con l’aeroporto internazionale dell’Umbria. Il volo sarà operato con un Airbus319 tre volte alla settimana con una capacità di 165 posti (125 in economy 40 in business class) il lunedì, giovedì, sabato dal 27 giugno al 4 settembre, è detto in un comunicato diffuso dalla Sase, la società di gestione dello scalo. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a British Airways nel nostro aeroporto per la prima volta. Questi voli sono più che benvenuti, perché danno la possibilità alla nostra regione di essere presente tra le destinazioni nel mondo di una delle più grandi compagnie aeree del mondo. Con BA puntiamo ad aumentare la nostra visibilità e ad offrire un’ampia opportunità sia al Regno che al nostro mercato locale” ha affermato Umberto Solimeno, direttore generale dell’aeroporto dell’Umbria.