Spacciatore trovato con droga e registro dei clienti: due in manette

MAGIONE – Due giovani sono stati arrestati dai carabinieri di Città della Pieve che a Tavernelle hanno notato un ventunenne allungare il passo alla vista dell’auto dell’Arma. Il giovane è stato fermato e trovato con 5 grammi di coca e altrettanti di hashish già suddivisi in dosi e acquistati poco prima. In breve i militari hanno anche rintracciato il pusher, facendo scattare la perquisizione domiciliare. Qui sono stati trovati altri 5 grammi di coca e altri 5 di hashish, ma soprattutto un quaderno in cui il ventitreenne annotava tutte le attività di spaccio. La droga e il registro del pusher è stato sequestrato e sul secondo scatteranno ulteriori accertamenti, mentre entrambi i giovani sono stati arrestati per spaccio: a loro carico il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto l’obbligo di firma per il ventunenne e gli arresti domiciliari per l’altro.