In casa come una furia cerca l’amante della moglie e minaccia tutti con il coltello: arrestato

PERUGIA – Cercava l’amante della moglie anche se non c’era nessun amante. E per questo dentro casa aveva terrorizzato la compagna, i suoi genitori e i figli minori, brandendo un coltello da cucina. Alla fine lei, presa dalla disperazione, è scesa in strada a Perugia chiedendo aiuto alle forze dell’ordine. Sul posto è arrivata la squadra Volante della polizia, che ha cercato di tranquillizzarla. Dalle prime ricostruzioni, è emerso che il compagno della donna, un cittadino albanese 31 enne, con precedenti, fin dalle prime luci dell’alba aveva cominciato a minacciare la donna per motivi di gelosia. I poliziotti, una volta giunti nell’abitazione, hanno trovato tutti al riparo ma terrorizzati dall’uomo. Nonostante la presenza dei poliziotti, il 31enne ha continuato a minacciare la donna facendo resistenza agli agenti, i quali si erano frapposti tra i due. Al termine, è stato arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per il reato di minacce aggravate, messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.