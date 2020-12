In casa avevano una carta di credito rubata: due denunciati

PERUGIA – Avevano in casa una carta di credito rubata. La scoperta è avvenuta grazie a un blitz della Polizia in un appartamento di via del Macello. Sono stati denunciati per ricettazione i due inquilini dall’abitazione, una coppia di rumeni di 39 e 32 anni, che non hanno saputo motivare il possesso della carta di credito, poi restituita al proprietario. All’interno della casa gli agenti, che erano intervenuti a seguito di segnalazioni di movimenti sospetti, hanno identificato anche una terza persona, un tunisino di 34 anni, risultato irregolare su territorio italiano. A suo carico sono scattati i provvedimenti conseguenti.