In auto trasporta cocaina per 5 mila euro: arrestato 24enne

CITTA’ DI CASTELLO – È detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio l’accusa a carico di un 24enne arrestato sabato sera dai carabinieri di Città di Castello. Il ragazzo, originario di Arezzo, è stato sorpreso mentre stava viaggiando verso la cittadina toscana pochi minuti prima delle 22, ora dalla quale sabato e domenica la Regione Umbria aveva imposto lo stop agli spostamenti. Ai militari il 24enne è parso subito nervoso, tanto che i carabinieri hanno deciso di andare più a fondo accompagnandolo in caserma. Grazie alla perquisizione i militari hanno trovato, ben nascosti in auto, cinque involucri contenenti 25 grammi di cocaina che sul mercato avrebbero fruttato circa 5 mila euro. Il 24enne, arrestato, è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che si è tenuta nella mattina di lunedì.