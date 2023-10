In Altotevere night e bar finanziati con la droga: un arresto e quattro indagati

PERUGIA – La Guardia di finanza di Perugia ha eseguito cinque misure cautelari personali a carico di una persona di origini albanesi residente ad Umbertide e di altre quattro, una di nazionalità albanese, una rumena e due di nazionalità italiana, residenti in provincia di Arezzo per le ipotesi di reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga e trasferimento fraudolento di valori. Contestualmente le Fiamme Gialle perugine, su ordinanza del gip e a seguito delle indagini coordinate dalla procura diretta da Raffaele Cantone, hanno sequestro tre società, valore complessivo circa 40 mila euro – con sedi rispettivamente a Città di Castello, Umbertide e Lerchi.