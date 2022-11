In 18 anni quasi 27 mila umbri si sono trasferiti all’estero: servono incentivi per evitare l’esodo

PERUGIA – Il dato è preoccupante: in 18 anni sono quasi 27 mila gli umbri che hanno lasciato la regione per trasferirsi all’estero. A sintetizzare i dati Istat è la Camera di Commercio dell’Umbria che evidenzia come nel periodo di riferimento gli umbri che hanno lasciato il paese siano aumentati di oltre otto volte, passando dai 357 contati nel 2002 ai 2.879 del 2019. In questa situazione, il presidente Giorgio Mencaroni parla di “un fenomeno che desta grande preoccupazione e genera tensioni”, evidenziando come i numeri “dimostrino che questa perdita di professionalità, anno dopo anno, sia diventata un forte limite per l’intera Umbria e anche per la crescita stessa delle nostre imprese”. Va anche detto che le stesse aziende umbre comprimono sempre di più la ricerca di laureati, quindi di giovani, tanto che nell’ultima rilevazione Excelsior, è risultato che a novembre 2022 soltanto per il 9,8 per cento delle posizioni aperte era richiesta la laurea triennale o magistrale, a fronte di una quota nazionale del 15,1 per cento.