Imprese, il 41 per cento di quelle torna a livelli pre virus entro l’anno

PERUGIA – La luce in fondo al tunnel. Il 41 per cento delle imprese che operano in filiere prevede di recuperare i livelli produttivi pre pandemia già entro quest’anno, contro il 36 per cento delle altre aziende. Lo un’analisi realizzata dal Centro studi Tagliacarne su dati Unioncamere/Infocamere che rileva come le imprese che lavorano all’interno di filiere siano più innovative, più aperte ai mercati stranieri e più ottimiste sul futuro di quelle che lavorano in maniera isolata.

Il dato In Umbria queste aziende sono 61.139, circa il 77 per cento del sistema imprenditoriale regionale, che manifesta, sempre in base ai dati, una capacità di muoversi in filiera superiore sia alla media nazionale, che gira intorno al 75 per cento, che a quella del Centro Italia, che si attesta al 73,9 per cento. Per questo il presidente della Camera di Commercio dell’Umbria Giorgio Mencaroni sostiene che “nel sistema economico regionale lo strumento ha trovato terreno fertile, dato che tre imprese su quattro operano in una delle filiere individuate dal ministero dello Sviluppo economico, alcune più corte, di territorio, altre più vaste e articolate”.