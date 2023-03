Imprese, Cucinelli ottimista: “Un 2022 quasi eccezionale e il 2023 partito benissimo”

FIRENZE – “Il 2022 si è chiuso con dei risultati direi quasi eccezionali, che nessuno di noi immaginava, e il 2023 è partito benissimo, credo che siamo ritornati a valori importanti, forse più del pre-Covid: abbiamo ritrovato un sano equilibrio”. Lo ha affermato Brunello Cucinelli, fondatore della maison, parlando a margine dell’evento ‘Future for Fashion’ giovedì a Firenze. “Sono affascinato da quest’Italia manufatturiera – ha detto, rivolgendosi ai cronisti – siamo i primi al mondo nei manufatti di lusso, siamo secondi solo alla Germania. Noi dobbiamo solo ridare dignità a certi lavori. Abbiamo la disoccupazione che è intorno al 7,8%, che nell’ultimo ventennio non è stata mai così, tranne una punta nel 2007. Abbiamo bisogno però che certi lavori siano resi nobili: perché non credo che qualcuno di voi, che siete giovani, voglia fare certi lavori”.