Imprenditrice umbra tra i 25 cavalieri del lavoro nominati da Mattarella

ROMA – C’è anche un’imprenditrice umbra tra i 25 cavalieri del lavoro nominati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Si tratta di Olga Urbani, 59 anni, al vertice dell’omonima industria di tartufi della Valnerina, a cui nel 2007 si è affiancata la divisione del Gruppo, Urbani Funghi. Il Capo dello Stato ha firmato oggi 30 maggio i decreti con i quali, su proposta del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, sono stati nominati i Cavalieri del Lavoro . Nell’elenco per l’Umbria risulta soltanto Olga Urbani, figlia di Paolo, deceduto da anni ma anche lui nominato Cavaliere del Lavoro.

Il profilo

L’imprenditrice del comparto alimentare ha creato l’Accademia del Tartufo Urbani, un centro tecnologico gastronomico d’eccellenza e punto di riferimento per tutti gli chef del mondo, per lo scambio di conoscenze sul tartufo e i suoi utilizzi. Di sua iniziativa anche la nascita del Museo del Tartufo Urbani a Scheggino, dedicato proprio al padre Paolo, dove vengono ripercorse le origini, il territorio e la storia antica dell’azienda. Olga Urbani, poi, ha anche istituito la Fondazione Paolo Urbani per giovani cuochi, collaborando con l’Univeristà dei Sapori ed altri Istituti di settore.

Il deputato Nevi