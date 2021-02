Terni, giovane bloccato e arrestato con otto etti di droga

TERNI – A Terni un trentunenne imprenditore del settore dell’enologia, S.C.F le sue iniziali, è stato fermato dai carabinieri durante un controllo stradale in via Irma Bandiera e trovato con un pezzo di “fumo” da 14 grammi più che sufficienti per far scattare la doppia perquisizione domiciliare. Nell’abitazione del giovane incensurato sono spuntati sette panetti di hashish per un peso complessivo di poco superiore ai 700 grammi, più altri involucri disseminati nell’appartamento tra cui uno con dieci grammi di marijuana, un altro con una dozzina di grammi di “fumo” e un sacchettino con due grammi di ketamina.

Accertamenti Gli accertamenti hanno fatto emergere che il trentunenne insospettabile aveva in uso anche una seconda abitazione, dove i militari hanno trovato altri 34 grammi di marijuana e 370 euro in contanti, che gli stono stati sequestrati insieme a un bilancio di precisione. Il trentunenne è stato arrestato e ristretto ai domiciliari in attesa di comparire davanti al giudice.

Carcere Sempre nel weekend appena trascorso i carabinieri di Collescipoli hanno portato in carcere un ventenne di nazionalità marocchina, E.F.H. le sue iniziali, che era già ristretto ai domiciliari per rapina in concorso, ma più volte aveva violato le prescrizioni. In questo senso dal tribunale di La Spezia è arrivato l’aggravamento della misura cautelare. A Narni, invece, un ventenne incensurato residente in zona è stato fermato durante un controllo stradale e trovato in possesso di 7 grammi di hashish che gli sono costati la segnalazione in prefettura. Al termine del servizio sono state controllate, complessivamente, 78 persone in luogo pubblico, 21 persone all’interno di varie attività commerciali, una persona agli arresti domiciliari, 43 autovetture e quattro tra bar e pizzerie.