Impiantistica sportiva, ulteriori interventi della Regione per oltre 400 mila euro

PERUGIA – Gualdo Tadino, Bastia Umbra, Todi, Montegabbione e Campello sul Clitunno sono i Comuni umbri che, grazie allo scorrimento della graduatoria del Programma 2021 per l’impiantistica sportiva, potranno realizzare interventi di completamento, riqualificazione, manutenzione e ammodernamento dei propri impianti sportivi per un importo complessivo di 418 mila 334 euro. E’ quanto prevede un atto approvato dalla Giunta regionale dell’Umbria su proposta dell’assessore allo sport Paola Agabiti. “Con la delibera di oggi – ha detto l’assessore Agabiti – è stata totalmente finanziata la graduatoria delle 28 domande ritenute ammissibili nell’ambito del Bando del Programma annuale 2021 per l’impiantistica sportiva. Abbiamo così integralmente realizzato il piano di interventi dello scorso anno destinato alle amministrazioni locali per la riqualificazione, la messa in sicurezza e la piena rifunzionalizzazione delle strutture e degli spazi dedicati alla pratica sportiva. A breve, con ulteriori risorse già stanziate dalla Giunta regionale, verrà pubblicato un nuovo bando per l’impiantistica sportiva 2022 – ha annunciato Agabiti. Anche dallo sport riparte la spinta per un ritorno alla piena normalità ed è per questo che, insieme alle altre misure ed azioni che come assessorato abbiamo messo in campo per l’intero mondo sportivo, continueremo ad impegnarci per una nuova strategia di rilancio”.

Nel particolare

In particolare gli interventi riguardano a: Gualdo Tadino, riqualificazione campetti loc.San Rocco; Bastia Umbra, adeguamento normativo igienico funzionale Palazzetto dello Sport; Todi, ammodernamento e riqualificazione efficientamento energetico impianto sportivo campo da calcio L.Luchetti; Montegabbione, manutenzione straordinaria per la riqualificazione e messa in sicurezza campo polivalente centro sportivo via Aldo Moro; Campello sul Clitunno, riqualificazione impianto sportivo R. Campello stralcio funzionale piscina e campo di calcio a cinque.