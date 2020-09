A Norcia mmagini porno sugli schermi comunali: scattano le indagini

NORCIA – Alcune immagini pornografiche sono comparse sui pannelli informativi del Comune di Norcia. In diversi hanno fotografato quanto accaduto. Alcuni le hanno pubblicate sui social come è stato fatto sulla pagina Castelluccio di Norcia. Si tratta di immagini video che propongono scene hard, probabilmente relative a noti siti pornografici. Il Comune di Norcia ha reso noto che non sono ancora chiare le ragioni di quanto accaduto ma che si è iniziato a ricostruire la dinamica e che si riserverà qualsiasi decisione per tutelare la sua immagine.