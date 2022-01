Il volley internazionale parla umbro. Santarelli ct della Serbia, Farinelli e Polidori in Gambia

FOLIGNO – La grande tradizione della pallavolo umbra fa scuola ed i tecnici umbri continuano ad essere fra i migliori al mondo. E’ notizia di queste ore infatti l’ingaggio da parte della nazionale femminile serba campione del mondo di Daniele Santarelli, coach della Imoco Conegliano bicampione d’Italia (è la squadra di Paola Egonu) e già campione del mondo per club. Santarelli si prepara dunque a sfidare la moglie Monica Di Gennaro libera azzurra, in una sfida che si rinnova. Santarelli quest’estate aveva guidato la Croazia.

Ma non c’è soltanto lui. Roberto Farinelli, anch’egli folignate, è infatti il nuovo ct della nazionale femminile del Gambia impegnata nelle qualificazioni per la coppa d’Africa. Con lui, che ha già disputato il girone di qualificazione (una vittoria contro la Guinea Bissau, una sconfitta contro il Senegal), c’è uno staff tutto made in Umbria: l’assistant coach Riccardo De Dominicis di Terni, uno scout man Riccardo Salvi di Gubbio ed un altro tecnico, Emanuele Pippi, di Castiglione del Lago. Farinelli ha ricostruito una nazionale che mancava da 7 anni e da 10 non vinceva una partita, un gruppo di ragazze Under 20 molte delle quali addirittura quattordicenni.

Con lui – che si alternerà con il suo club, la School Volley Perugia di B1- c’è anche Fausto Polidori, gloria del volley umbro: si ricompone la coppia che a parti invertite aveva allenato la nazionale maschile turca. Polidori avrà anche un altro incarico, perchè seguirà da coach in prima persona la nazionale gambiana maschile.