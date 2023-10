Il vicesindaco di Terni Corridore candidato alla Regione per Alternativa Popolare

L’annuncio arriva su Instagram, il mezzo preferito del sindaco di Terni Bandecchi. Il quale rilancia un video del vicesindaco Corridore ai militanti del partito Alternativa Popolare. Lo stesso Riccardo Corridore sarà il candidato di Ap alla Regione alle elezioni del prossimo ottobre.

Corridore spiega che la proposta gli è stata fatta durante questi giorni in cui lui e Bandecchi sono a Trento per sostenere il candidato Sergio Divina (un ex leghista) alla presidenza della Provincia. Nel video, Corridore sottolinea che “sarà una sfida difficile, ma arriveremo a governare la Regione”, chiedendo a tutti il supporto e l’impegno.