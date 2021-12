Il ternano Marco Rea entusiasma a The Voice Senior: entra nel team Berté

Il musicista ternano Marco Rea entra a The Voice of Italy: il polistrumentista ternano supera le blind auditions del programma di Rai 1 dedicato ai cantanti over 60 e si accasa nella squadra capitanata da Loredana Bertè.

Ex dipendente del ministero della Difesa, 68 anni, Rea ha iniziato a cantare da professionista a 40 anni ed oggi vive di serate in giro per l’Italia. Sul palco del programma Rai si è esibito sulle note di “Unchain my heart”, successo del 1961 di Ray Charles popolarizzato nel 1987 da Joe Cocker facendo girare tutti e quattro i giudici Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino ed Orietta Berti. Fino a scegliere quello sicuramente più affine al suo background musicale, ovvero l’interprete calabrese.

Il percorso per l’ingresso alle battles non è però concluso. Rea, come tutti gli altri prescelti nei vari team sarà ora sottoposto a selezione ‘interna’ del coach che ne dovrà scegliere solo la metà fra quelli accettati, per proseguire la sfida. Ne sapremo di più nelle prossime settimane: va infatti ricordato che il programma è interamente registrato, ad eccezione della serata finale e dunque la decisione è già stata presa.