Il Tar del Lazio rispedisce il Grifo in C: accolta la richiesta del Lecco

ROMA- Niente serie B per il Perugia. Il verdetto del Tar del Lazio, prima sezione ter, rimanda in C i biancorossi, a beneficio del Lecco, accogliendo il ricorso della formazione lacustre contro la precedente sentenza.

I lombardi avevano chiesto l’annullamento della decisione del Collegio di garanzia del Coni sul ricorso del Perugia – accolto in quella circostanza – contro la Figc, la LegaB e nei confronti del Lecco in merito alla concessione della licenza nazionale 2023-2024 in B per la società biancorossa. Così è stato. Bocciati sia i tentativi del club di Massimiliano Santopadre che quello della Reggina. Palla ora al consiglio di Stato. Sempre la Prima Sezione Ter ha accolto il ricorso della Figc sulla stessa tematica contro il Coni.