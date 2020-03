Il talento di Cory Henry salirà sul palco di Umbria Jazz 2020

PERUGIA – Cory Henry ed i suoi funky Apostles saranno protagonisti a Umbria Jazz il 10 luglio, prima di Lenny Kravitz, all’arena Santa Giuliana. L’ex-membro degli Snarky Puppy e la sua band combinano una grande vena R&B con influenze jazz e gospel, plasmando una performance dove talento e groove la fanno da padrone. Un opening-act di grande prestigio – sottolinea Uj – per la rockstar americana. Cory Henry & The funky apostles Con l’album di debutto con The Funk Apostles, Art of Love, Cory Henry, di cui è appena uscito il singolo Happy Days, “ha dimostrato di essere non solo un virtuoso dell’organo ma anche cantante e songwriter di talento”. Nella sua musica trova posto una rara miscela di blues, soul, R&B, Afrobeat, gospel e jazz. In America Cory Henry è considerato un membro di quel ristretto club di musicisti che stanno immettendo nuova linfa nei generi più tradizionali. E proprio partendo dalla tradizione, ed in particolare dal gospel, si è realizzato, il suo ingresso nel mondo della musica.