Il rilancio di Cesi coi fondi Ue finisce sulla stampa finlandese

TERNI – Cesi torna a far parlare di se. Qualche tempo fa finì sulle pagine sportive perchè la squadra di calcio era approdata in serie D, oggi la frazione di 200 abitanti del comune di Terni arriva sino in Finlandia.

Il quotidiano Etelä-Suomen Sanomat, infatti si interessa al fatto che Cesi riceverà dalla Ue 20 milioni di euro per il rilancio del borgo, come altre 20 realtà spopolate dello Stivale, una per regione.

Ci sono le parole dell’assessore Benedetta Salvati che dice: “La vittoria della nostra domanda è stata per noi un’incredibile sorpresa. Ci auguriamo che questo denaro porti a un cambiamento duraturo. Che possano animare un luogo che, nonostante la sua bellezza, è rimasto isolato. Sfruttare le sue potenzialità può fungere da trampolino di lancio per l’intero comune”

La maggior parte del denaro per la rivitalizzazione, circa 12 milioni, sarà utilizzato per rinnovare gli edifici esistenti ed inoltre si investirà su come il ciclismo, l’alpinismo e il parapendio.

I turisti saranno alloggiati in un hotel le cui camere saranno sparse per il villaggio. Secondo i piani, in futuro il parcheggio ampliato del villaggio sarebbe accessibile tramite ascensore direttamente al centro della città. Attrae non solo turisti ma anche nuovi residenti.

Nell’articolo sono poi intervistati alcuni residenti storici del Borgo oltre a Fiorello Primi, già sindaco di Castiglione del Lago e presidente dell’associazione Borghi più belli d’Italia Umbria, di cui Cesi fa parte. L’articolo è consultabile a questo link.