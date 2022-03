Il rapper perugino Blind nel cast dell’Isola dei Famosi

PERUGIA – Come vi avevamo anticipato, il rapper perugino Blind si era ritirato dal concorso “Una voce per San Marino” per via di un impegno già preso in precedenza coincidente con le date dell’Eurovision, a cui la manifestazione sammarinese conduceva.

L’evento televisivo è l’Isola dei Famosi, che prenderà il via il 21 Marzo su Canale 5.Il reality, condotto dal Ilary Blasi, porterà sulle spiagge dell’Honduras, 22 concorrenti, divisi in due categorie. Alcuni gareggeranno in coppia, come Silvano Michetti dei Cugini di Campagna, che avrà con sè un altro elemento del gruppo, Clemente Russo con la moglie Laura, Guendalina Tavassi con il fratello Edoardo, Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro, Lory Del Santo col fidanzato Marco, Jeremias Rodriguez col padre Gustavo.

Altri saranno da soli. Oltre a Blind, Marco Melandri, Antonio Zequila, il modello brasiliano Roger Balduino, Nicolas Vaporidis, Ilona Staller meglio nota come Cicciolina, la vincitrice del secondo Grande Fratello Floriana Secondi, Roberta Morise, la modella argentina Estefania Bernal e Jovana Djordjevic, moglie dell’ex calciatore di Lazio e Chievo Filip Djordjevic.