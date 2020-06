Il Pride umbro va on line, ad Amelia le strade si colorano arcobaleno: “L’amore è di tutti”

AMELIA – Il Coronavirus ha cancellato la prima edizione dell’Umbria Pride, che Perugia avrebbe dovuto ospitare proprio in questo mese di giugno, con la parata finale prevista sabato 27. Al suo posto, le associazioni che lo promuovono, stanno svolgendo una serie di incontri online in diretta sul profilo Instagram di OmphalosPg.

Amelia però ha deciso di esserci anche quest’anno in maniera ‘fisica’. Dopo il successo dello scorso anno, le associazioni del territorio Legambiente Amelia, Forum Donne Amelia, Associazione Lattemiele, Oltre il Visibile, AssociazioneArcobaleno- Pianeta Verde insieme a un gruppo spontaneo di cittadini e cittadine e con il patrocinio dell Consigliere di Parità della provincia di Terni, continuano a celebrare Giugno arcobaleno, il mese mondiale dell’ Orgoglio LGBT+ 2020.

“Il principio alla base di questo evento – dicono le associazioni – è la promozione della parità, il sostegno alle Famiglie Arcobaleno per il riconoscimento di pari diritti, la convinzione che ogni essere umano abbia diritto alla stessa felicità, la garanzia che ogni essere umano debba godere degli stessi diritti umani e civili. Rispetto, non violenza, solidarietà e inclusione sono il cuore pulsante di questo progetto, il nostro è un messaggio di apertura e sostegno al movimento LGBT+, di antifascismo, contro ogni forma di razzismo, sessimo, omotransfobia e discriminazione su base etnica – religiosa- per disabilità – per età. Quest’anno inoltre, siamo felici di far parte di Umbria Pride, un coordinamento regionale nato dalla collaborazione con Agedo Terni, Esedomani Terni, Famiglie Arcobaleno in Umbria e Omphalos LGBTI, un comitato che unisce le diverse realtà arcobaleno della nostra regione e che ci permette di trasmettere ancor più forte e chiaro il nostro messaggio, segno di un dialogo necessario e costante sui questi temi nel nostro territori”.

I valori restano “Siamo consapevoli -proseguono che il periodo difficile che stiamo vivendo abbia prodotto gravi conseguenze per molte persone e molte comunità nel nostro territorio, abbiamo però la certezza che i nostri valori comuni sono quelli che ci daranno la forza per restare uniti e affrontare le nuove sfide. Ci teniamo a dire che avevamo già iniziato a lavorare per offrire un palinsesto ricco di spunti di riflessione e divertimento e per tutte le età, che potesse raccogliere la cittadinanza e i turisti intorno a questi importanti temi. L’edizione del 2019 ci ha dimostrato che è possibile dare ad Amelia una luce diversa, di tanti colori e che questo anima la vita della città, attira turisti e crea un contenuto essenziale per la vita culturale della nostra Amelia. Proprio per questo non ci scoraggiamo e siamo pronti per un 2021 pieno di nuova energia”

Lungo le strade di Amelia saranno presenti manifesti e locandie, per le strade della città e delle frazioni. Colorate con i colori dell’arcobaleno e per ricordare a tutti che l’amore sboccia tra persone e non tra sessi…e che l’amore è amore.